Malý chlapec z dětského domova v Tachově už spal ve svém pokoji, když najednou ucítil, jak si někdo hraje s jeho přirozením. Když se vzbudil, zjistil, že jde o vychovatele Jaroslava J. (58). Ten měl obdobným způsobem zneužít celkem šest dětí, zaznělo nyní v obžalobě u Krajského soudu v Plzni. Muž, který byl v minulosti profesionálním vojákem, policistou, ale i třeba plavčíkem, a teď už je devět let vychovatelem v dětském domově, u soudu vinu odmítl. Podle něj jde o komplot dětí.

Vychovatel dětského domova Jaroslav J. u Krajského soudu Plzeň | Foto: Deník/Milan Kilián

„Už jsem spal, když jsem cítil, že mi někdo sahá na pindíka. Vzbudilo mě to. Byl to strejda. Nelíbilo se mi to. Řekl jsem mu asi třikrát, ať toho nechá, že je to můj pindík, ale on na mě pořád sahal a říkal, že může. Já jsem nekřičel, bál jsem se, že mě zbije, i když to nikdy předtím neudělal,“ popsal při výslechu, který byl v soudní síni přehráván, desetiletý kluk. Dodal, že tímto způsobem ho Jaroslav J. zneužil asi pětkrát.