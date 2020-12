Zveřejněná pravidla definitivně ruší povinnost testování pro pendlery a také upřesňují, z jakých důvodů můžete bez testů hranice překročit.

V rámci příhraničního styku je možné hranice přejet bez testu či registrace na 24 hodin. Dodržet ale musíte několik podmínek. K cestě totiž musí mít pádný důvod.

K nim patří například pracovní cesta, služební, obchodní, studijní, zdravotní, nebo rodinné důvody ale také obstarávání každodenních potřeb. "Na předvánoční nákupy do Bavorska můžeme. Nákupy spadají právě do kategorie obstarávání každodenních potřeb," vysvětluje Jan Kreuter z české ambasády v Mnichově. Potvrzuje to i chamský publicista Karl Reitmaier. "Jediným omezením je 24hodinový limit, sankcí se lidé bát nemusí," říká.

Pokud ale hodláte vyrazit do Bavorska kvůli sportu či turistice, máte smůlu. To nařízení zakazuje. Jako turistika jsou podle Karla Matschinera, šéfa tiskového oddělení okresu Freyung-Grafenau, brány procházky v přírodě a různé turistické výšlapy na německé straně Šumavy. Zároveň upozorňuje, že je zbytečné se vypravit do Německa na vánoční trhy. „Vánoční trhy jsou v Bavorsku zrušeny úplně. Výjimku má jen prodej potravin v rámci pravidelných týdenních trhů,“ vysvětlil okresní mluvčí.

Pro české pendlery platí, že mohou jezdit do práce bez omezení a nutných registrací. Všichni u sebe musejí mít potvrzení o zaměstnání. Povinnost podstoupit každý týden test ale padla. I tak ambasáda i zástupci okresů vyzývají pendlery, aby se nechali testovat dobrovolně a pokud možno ve stejném režimu jako ještě v minulém týdnu. Testy nadále hradí německý zdravotní systém. „Dobrovolné testování přeshraničních pracovníků doporučujeme a je jen výhodou,“ ujišťuje Karl Matschiner s tím, že testovací místa jsou pendlerům k dispozici.

Vstup jen s registrací

Do Bavorska bez testu a karantény, ale s povinnou registrací mohou ti, kteří přijedou na méně než 72 hodin nebo méně než 72 hodin strávili v rizikové zemi. V tomto případě může jít o návštěvy rodinných příslušníků, životního partnera, který nežije ve stejné domácnosti a při využívání střídavé či jiné péči o děti. Pendleři se nemusejí registrovat vůbec, spadají do výjimek karanténních nařízení. Registrovat by se měli jen ti, kteří mají přechodnou adresu v SRN.

V Bavorsku kvůli horšící se epidemické situaci platí přísnější opatření. V některých okresech je zákaz nočního vycházení. Více jsou omezeny kontakty v soukromých a veřejných prostorách, setkat se smí pouze dvě různé domácnosti a i tak je maximální počet lidí stanoven na pět. Roušky musejí lidé nasadit i na parkovištích a plochách před prodejnami. Venku se smí setkat jen deset lidí a i v tom případě je rouška povinná. Stejná opatření vydaly také okresy Pasov a Regen.

V celém Bavorsku jsou zavřená jsou kina, divadla, lázně, bary i restaurace s výjimkou těch, které nabízejí rozvoz nebo jídlo s sebou, i další služby kromě kadeřnictví. Opatření jsou platná do 20. prosince.