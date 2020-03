Policista jim tedy šel domluvit, ať si obličeje zahalí. „Žena, která se nacházela na místě, zahrnula strážníky nadávkami „vy ha****vé, chcípněte“ a dalšími ještě vulgárnějšími nadávkami. Na toto byla strážníkem vyzvána, aby zanechala protiprávního jednání, přičemž uvedená v nadávkách nepřestala," popsal velitel městské policie Tomáš Kypta.

Jeden z mladíků na to začal zuřivě kopat do odpadkového koše, pak strčil do strážníka a utekl. Policista jej ale dohnal a zpacifikoval. On i zmíněná žena si pak vykoledovali další řízení. Kromě zákazu roušek se totiž ukázalo, že také popíjí na veřejnosti, což zakazuje městská vyhláška, a navíc neposlechli úřední osobu.

Dělal, že neslyší

Na magistrát strážníci museli hlásit dalšího člověka v pondělí odpoledne. Tentokrát seděl muž bez roušky na zastávce v ulici U Stadionu. „Při příjezdu hlídky na místo muž bez zakrytí nosu a úst chodil v okolí autobusové zastávky. Na výzvu k zakrytí nosu a úst rouškou nereagoval," popsal Kypta s tím, že muž uposlechl až po opakovaných výzvách.

Skončil na záchytce

K dalšímu případu vyjížděli strážníci před jedenáctou hodinou večer. Přivolal je muž, kterého měl napadal opilý mladík. Když policie dorazila na místo činu, tak se potvrdilo oznámení z telefonátu. Podnapilý agresor navíc na policisty pořvával velmi sprosté nadávky. později také odmítl ukázat doklady. K tomu všemu výtečník neměl žádnou roušku ani jinou ochranu obličeje. „Z jeho stále agresivního a napadajícího chování strážník na místě použil donucovací prostředky, a následně mu byla přiložena pouta. Mladík byl vzhledem ke své agresivitě, a značně podnapilém stavu převezen na interní příjem oblastní nemocnice, kde lékař rozhodl o jeho umístění na protialkoholní záchytnou stanici," doplnil Kypta. Teď ho čeká další řízení na magistrátu.