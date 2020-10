Zrníčko navštívilo skanzen v Rymicích. Průvodkyni zazpívaly hanácké písničky

Na začátku října, těsně před vyhlášením nouzového stavu se vydal folklórní soubor Zrníčko na návštěvu do skanzenu v Rymicích. Děti zde strávily společně krásné odpoledne, dozvěděly se spoustu zajímavého ze života našich předků z oblasti Hané. Podívaly se do některých domečků a také do mlýna. Dětem se tato návštěva moc líbila, paní průvodkyni zazpívaly několik hanáckých písniček a slíbily, že se vrátí na jaře ve svých krásných krojích a společně projdou další okruh, který skanzen nabízí.

Zrníčko navštívilo rymický skanzen. | Foto: Členové souboru Zrníčko