Židovský festival v Holešově: Vzpomínání i představení nové knihy

Ve čtvrtek měli zájemci opět možnost zúčastnit se komentované prohlídky Šachovy synagogy v Holešově, o které dokáže správce Vratislav Brázdil dlouze, zaujatě a zajímavě hovořit. Se stejným nadšením dokáže hovořit také Achab Haidler, který i dnes zasvětil své „žáky“ do tajemství Svatých slov při čtení Bible v hebrejštině. Posluchači byli aktivně zapojeni do debaty, Achab totiž k „výuce“ přistupuje tak nějak po svém, ostatně jako ke všemu ostatnímu. O to záživnější tyto přednášky jsou. Následně pohovořil Chaim Kočí o méně známých ultraortodoxních židovských skupinách.

Vzpomínání i představení nové knihy. | Foto: Hana Helsnerová