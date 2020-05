V 10.01 hodin už jsem malinko čilejší a bříško mi říká, že je čas na plnou misku. Co s načatým dnem? Mám toho hodně. V prvé řadě prohnat kočky. Ráda je koušu do ucha. Jsou sice dvakrát větší než já, ale i tak si troufnu, jsem přece pes!

Když to kočky přestane bavit, sbírám po domě osamocené papuče a nosím si do pelíšku. Potom jdu na lov ponožek. To už se mi klíží oči, takže jdu spát.

V době mezi 10.30 - 14 hodin nerušit.

14 hodin - kontrola misky a obhlídka zahrady. Jdu zkontrolovat stav kočkami zadávených myší. Posledně mi kámošky zardousily parádního potkana. Donesla jsem si ho do pelíšku. Panička nadávala a říkala, že jsem čuně.

14.30 - 15.39 hodin - nerušit, zase spím.

15.40 hodin - panička přichází domů, hledá papuče (no jasně, jsou to ty, které jsou u mě v pelíšku!) Následuje procházka, plná miska a v nejpozději v osm se zavrtávám pod peřinu paničky. Takže tak můj den.

Daisy z Kroměříže a její panička