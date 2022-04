V pátek 15. dubna jsou zváni milovníci pečení do hotelu Galik na nový kurz pečení velikonočních mazanců a vánoček. Přípravu tohoto oblíbeného sladkého pečiva si zájemci osvojí pod vedením hlavní pekařky a cukrářky Resortu Valachy Pavly Stoklasové, která zde pravidelně vede také oblíbené kurzy pečení frgálů. Na oba termíny – od 10 hodin i od 15 hodin – zbývají poslední volná místa.V sobotu 16. dubna se v hotelu Horal chystá tematický program Velikonoční tradice na Valašsku. Od 12 do 17 hodin tu budou připraveny ukázky lidových tradic a řemesel. Návštěvníci uvidí a mohou si vyzkoušet broušení skla, vyřezávání ze dřeva s karlovickým řezbářem Tomášem Dujkou, drátkování a malování vajíček s Pavlou Gáškovou, pletení tatarů s valašskými chlapci Mikušovými, výrobu svíček nebo zdobení velikonočních perníčků. Během odpoledne atmosféru zpříjemní dětský folklórní soubor Kyčera s dětskou cimbálovkou, který také předvede, jak si dříve hrávaly děti na Valašsku.

Dívkou roku 2022 se v Holešově stala Nikol Fojtíková z Valašských Klobouků

V neděli 17. dubna se koná v Bistru Razula Kurz pečení pizzy, který je oblíbenou zábavou zejména pro rodiče s dětmi. Bistro Razula je vyhlášené vynikající pizzou a zájemci se mohou naučit její výrobu pod vedením šéfkuchaře Josefa Tydlačky. Po kurzu si od 11 do 15 hodin ještě mohou zájemci v bistru vyzkoušet zdobení perníčků s pekařkou Resortu Valachy Pavlou Stoklasovou.Nedělní večer zpříjemní ve Valašské hospůdce hotelu Horal cimbál. Atmosféru posezení podbarví od 19 do 22 hodin. V neděli 17. dubna navíc chystají doprovodné programy ve Velkých Karlovicích také Karlovské muzeum a informační centrum Zvonice na hoře Soláň. U Karlovského muzea bude od 9 do 15 hodin Velikonoční řemeslný jarmark, na něj od 13 hodin naváže ve Zvonici Soláň Velikonoční neděle s ukázkami zdobení kraslic, pletení pomlázek a pečení velikonočních dobrot za doprovodu cimbálové muziky Soláň.

Martina Žáčková, Resort Valachy Velké Karlovice

Hulín si užil LiStOVáNí s herci Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem