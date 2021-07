Zahradní slavnost v TYMY byla zalita sluncem. Nechybělo ani úžasné bubnování

Školní rok 2020/2021 je u konce. Bohužel, i ten probíhal úplně jinak, než jsme si to na jeho začátku představovali. Většinu roku jsme byli s dětmi v kontaktu pouze prostřednictvím sociálních sítí… O to víc jsme si vážili rozvolnění, které nastalo v květnu, díky kterému jsme alespoň závěr školního roku mohli prožít společně. Naše tradiční závěrečná akce – zahradní slavnost - se uskutečnila 20. června, tentokrát díky krásnému počasí se tato slavnost mohla konat na naší zahradě a byli jsme za to moc rádi. Pro děti z kroužků byla připravena spousta zábavy. Děti si mohly namalovat kamínky, vyzkoušet si různé sportovní atrakce, zapojit se do přírodovědné sazky a vyzkoušet si tvoření velkých bublin.

Zahradní slavnost v TYMY byla zalita sluncem. | Foto: Mgr. Jarmila Vaclachová