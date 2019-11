Této besedy se zúčastnili zástupci všech holešovských základních škol a také další aktivní mladí lidé z našeho města. Beseda probíhala v neformálním duchu, mladí lidé měli na starostu města spoustu dotazů a podnětů. Pan starosta vysvětlil účastníkům setkání, jak se sestavuje rozpočet města a jaké položky obsahuje.

Tohoto setkání se zúčastnili také naši zahraniční dobrovolníci projektu Evropského sboru solidarity – Fernardo ze Španělska a Zuela z Itálie. Pana starostu zajímaly postřehy těchto mladých lidí ze zahraničí, například jak se jim líbí v našem městě. Zajímal se také o to, proč se zapojili do tohoto projektu a co od něj očekávají. Popřál jim, ať se jim v Holešově líbí a prožijí tady krásný a zajímavý rok.

Jarmila Vaclachová