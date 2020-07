Z výtvarníků se letos rozhodli o svá díla podělit Šárka Andrlíková, Jitka Churá, Jarmila Slaninová, Vladimíra Hlavinková, Blanka Ševelová, Ladislav Kahánek, Jarmila Šenkyříková, Eva Šenkyříková, Radka Kvapilová, Hana Auerová, Tomáš Krejčí, Roman Juráň, Ladislav Horák ml., Ladislav Horák st., Zuzana Bílá, Veronika Mikalová, Věra Zavadilová, Radmila Vraníková, Lenka Vyhlídalová, Dušan Polášek, Zdeněk Janiš, Nelly Billová, Michaela Šťastná, Romana Čupová, Marie Měchurová, Matěj Obšívač, Jitka Hrdličková. Rudolf Seifert, Václav Seifert a in memorian holešovský řezbář Jaroslav Stoklásek. Autoři jsou z Holešova, okolních vesnic, dále se zapojili výtvarníci z Fryštáku, Bystřice pod Hostýnem a tradičně z Kroměříže.

Městské kulturní středisko Holešov a Městské muzeum a galerie Holešov děkuje všem autorům za účast. Bylo nám ctí s vámi spolupracovat a o vaše pohledy se podělit. Zároveń srdečně zveme veřejnost, výstava bude otevřená až do 4. října, a to denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

Dana Podhajská