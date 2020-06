Za knihovnou v Hulíně je nová relaxační zahrada

Říká se do třetice všeho dobrého, ale nám se to podařilo už na druhý pokus. Řeč je o slavnostním otevření relaxační zahrady za knihovnou, které se původně mělo konat v dubnu, ale nastalá situace to nedovolovala. V úterý 9. června byla zahrada oficiálně otevřena přestřižením slavnostní pásky rukou starosty města Mgr. Romana Hozy a místostarosty Ing. Jiřího Schaffera.

Za knihovnou v Hulíně je nová relaxační zahrada. | Foto: L. Polišenská