Přijela k nám také vzácná návštěva až z Valašského Meziříčí. Povídání o Vesmíru děti velmi bavilo. Dozvěděly se mnoho fascinujících informací a na Tomáše si připravily tolik otázek, že ho jimi doslova zavalily jako asteroidy na oběžné dráze. Nejnapínavější program jsme prožili ve čtvrtek, na opravdovém vesmírném putování. Ráno jsme si všichni oblékli pravé kosmonautské skafandry, které jsme si vyrobili, a vyrazili za krásného počasí do zámku Holešov. V zámku jsme strávili asi dvě hodiny a vyzkoušeli si vše, co nám na interaktivní moderní výstavě nabídli. Děti si ozkoušely, jak fungují lidské smysly a jak klamou. Všichni jsme se bavili a dokonce i něco naučili.

Na oběd jsme se zastavili do restaurace U Černé Kaple, kde jsme snědli pořádnou porci špaget a pokračovali dál. Před tím, než jsme se vrátili do Tymy, jsme se totiž ještě ocitli ve hvězdárně. Děti se podívaly, jak hvězdárna vlastně funguje, co se v ní všechno skrývá, a zopakovali jsme si informace, které jsme se dozvěděli od Tomáše. Naše putování bylo zakončeno zmrzlinou a některé děti v putování pokračovaly dokonce do druhého dne, protože v Tymy přespávaly. Závěrečný den jsme si každý namaloval svůj vlastní vesmír. Takový, jaký si myslíme, že je. Dětem se výrobky moc povedly, a tak jsme z nich udělali pro rodiče malou vernisáž. Na závěrečném programu jsme ukázali, co jsme se všechno naučili a co jsme spolu celý týden dělali.

Vesmírné putování jsme si všichni moc užili. Naši malí kosmonauti byli celou dobu moc nadšení a to je pro nás to nejdůležitější. Moc se těšíme na další společné tábory.

Veronika Ivánková