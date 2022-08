Trasu ke kováři nám ukázala Červená karkulka. Ve středu si pro nás připravila dobrodružnou cestu za odměnou. Nejdříve jsme navštívili zámecké kovářství, kde jsme viděli velice zajímavé věci. Dále jsme pokračovali do zámeckého zahradnictví. Tam jsme se pozdravili se zvířátky a putovali do zámecké zahrady. Tam jsme dostali odměnu a mohli na oběd do restaurace U Černé kaple. Karkulka si pro nás připravila cestu opravdu náročnou. Všechny děti ji však šikovně zvládly.

Víla Amálka si s námi tancovala celý čtvrtek. Nejprve jsme si uvařili sirup z ingrediencí, které nám natrhala Amálka cestou k nám. Poté jsme si s ní vyrobili barevné náramky. Zbytek dne už nás čekal jen taneční program, u kterého jsme rozhýbali celé naše tělo a byla to pořádná zábava.

Poslední den se z nás stali princové a princezny a připravovali jsme bál, na který odpoledne přišli i všichni příbuzní. My jsme ukázali, co všechno jsme se s pohádkovými postavami naučili a také jsme dostali odměnu, a to za celotýdenní putování, které jsme bravurně zvládli.

S pohádkami a s našimi skřítky jsme se těžce loučili, ale doufáme, že i když všichni skřítci povyrostou, tak se opět příští rok na dalším pohádkovém putování setkáme.

Veronika Ivánková, vedoucí tábora

