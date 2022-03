Z Holešova odešla první humanitární pomoc Ukrajině, další se připravuje

Pan Vladimír Zicháček přepravil z Holešova do Ostravy první várku humanitární pomoci pro vojáky na Ukrajině. Blesková sbírka, kterou během pár hodin zorganizoval, byla díky dobrosrdečným lidem a také díky sociálním sítím úspěšná. Odvážel dodávku naplněnou zdravotnickým materiálem, léky i vojenským vybavením. V Ostravě materiál převzal člen Aktivních záloh Armády ČR, který jej dopraví přímo do Lvova na Ukrajině. „Byla to rychlá akce, protože se naskytla možnost poslat nějaké věci přímo do centra dění. Času bylo opravdu málo. Doufám ale, že bude možné v pomoci pokračovat v následujících dnech,“ vysvětluje Zicháček.

Z Holešova odešla první humanitární pomoc Ukrajině, další se připravuje. | Foto: Hana Helsnerová