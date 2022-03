„Měl jsem tu čest několikrát procestovat Ukrajinu, naposled jsem projel celou zemi až po Charkov a vždy jsem se setkal s velkou pohostinností místních i přes to, že měli sami hluboko do kapsy. Vzpomínám na ty krásné chvíle a říkám si, proč chce někdo uvést už tak chudou zemi ještě do větší bídy,“ říká Jirka Martínek.