"Hygienici stále omezují počty návštěvníků jednotlivých akcí, je třeba dodržovat předepsaná pravidla. To samozřejmě významnou část zájemců o kulturu odrazuje. Ne každý chce za akci zaplatit, a pak absolvovat různá omezení, kontroly a podobně. Je ale důležité, že už je můžeme pořádat. Věříme, že se co nejdříve dostaneme do normálu," řekl ředitel Domu kultury Pavel Sedláček.

Ve foyer Domu kultury, které je veřejnosti běžně přístupné, si mohou zájemci prohlédnout novou výstavu s názvem „Co proběhlo na DéKáčku“. Až do konce června zavzpomínají na zajímavé projekty, pořady a především osobnosti, které se v Domě kultury prezentovaly za posledních pět let, mezi něž patří Milan Kňažko, Anna Polívková, Dagmar Pecková, Gabriela Beňačková, Adam Plachetka, herci divadla Sklep, Petra Janů, David Stypka či Radůza. Přes léto se dění z vnitřních prostor přesouvá ven. Na červenec je do Květné zahrady připravená pětice koncertů festivalu Hudba v zahradách a zámku. Prázdniny zpestří pravidelné hudební produkce s názvem „Čtvrtky na Velkém…“ Na podzim pak pódium Domu kultury bude hostit mimo jiné Hradišťan a Javory, Ivana Hlase, kapelu Kryštof či pravidelný projekt Neslýchaně zábavný večer.

Kino Nadsklepí promítá od posledního květnového týdne. Program se kvůli složitější spolupráci s distributory připravuje pokaždé na jeden až dva týdny dopředu. Projekce probíhají od čtvrtka do neděle. V období letních prázdnin uzavře kino Nadsklepí rekonstrukce vzduchotechniky. Vnitřní projekce, například nedělní odpolední pohádky, se přesunou do sálu Starého pivovaru. Pro letní kino jsou na nádvoří radnice vyhrazené prázdninové pondělky a úterky. Platnost dárkových poukazů na rok 2020 se prodlužuje až do konce roku 2021 a bude možné je využít i při promítání v náhradních prostorách, v Klubu Starý pivovar nebo v letním kině.

Klub Starý pivovar je pro veřejnost otevřený v době, kdy se tu konají konkrétní akce. Do prázdnin to bude ještě cestovatelská přednáška Jana Husáka Rakousko: Alpské variace (23. 6.). Oblíbený cyklus přednášek s vůní dálek a exotiky bude pokračovat na podzim. Od srpna do listopadu se Starý pivovar stane dějištěm zhruba desítky koncertů, mimo jiné dvou z cyklu Starý dobrý BIGBÍT, který láká na takové legendy jako 5 P Luboše Pospíšila (15. 9.) a Oskar Petr Band (19. 11.). Fanoušky dychtivě očekávaná kapela Progres 2 zahraje 6. srpna na nádvoří radnice.

Expozice Karla Kryla je rovněž přístupná. Zájemci o prohlídku mají možnost přijít každý den kromě pondělí.

Pokladny v Domě kultury v Tovačovského ulici jsou otevřené v pondělí a ve středu 9-11 a 12-16, v úterý a ve čtvrtek 12-17 a v pátek 12-15, v kině Nadsklepí na Milíčově náměstí vždy před jednotlivými projekcemi (čtvrtek 17.30-20, pátek 16.30-20, sobota a neděle 14-20) a v Expozici Karla Kryla v suterénu Klubu Starý pivovar v Prusinovského ulici (úterý-neděle 9-12 a 13-17). Vstupenky za zrušené akce a programy lze vrátit v kterékoliv z pokladen, v Expozici Karla Kryla ale není možné vracet vstupenky na divadelní předplatné.

Šárka Kučerová