Výsadkoví veteráni se zaslouženě bavili. Servírovalo se víno a dobré jídlo

Řekne-li se název „výsadkoví veteráni“, vyvolá to u řady Holešováků minimálně obdiv, hrdost, ale taky trošku nostalgii – vždyť ti hrdinové roku 1968 jsou už opravdu hodně postarší pánové. Ale to je pocit značně mylný. I když roky narození u těchto starších mladíků sahají do padesátých let dvacátého století (a někdy i před ně) a tedy numericky jsou opravdu dlouhověcí, snad absolvovaný parašutistický výcvik, snad prožité tvrdosti života, snad skvělá kondice svědčí o opaku. I když během roku vykonávají řadu prospěšných akcí a aktivit, pomáhají s mládeží, zajišťují uniformovaný doprovod řady oficiálních akcí, připomínají slavnou historii svého pluku, jednou za rok se dovedou pořádně odvázat a slavit.

Výsadkoví veteráni se zaslouženě bavili. | Foto: Karel Bartošek