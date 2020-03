S nastalou krizovou situací ohledně šíření koronaviru nejen členové vlády, ale i sportovci, známé osobnosti či třeba starostové jednotlivých měst a obcí vyzývají občany, aby si při pohybu na ulicích zakrývali ústa a nos rouškou či jiným prostředkem a snažili se tak ochránit své okolí před viry. Z pondělí 16. 3. 2020 na úterý 17. 3. 2020 se strhla vlna debat na téma roušky. Kde ji člověk má sehnat, když v zemi jich je nedostatek? Jak moc nás či okolí ochrání? A je to opravdu nutné? Ale jak řekl ministr Hamáček, pořád je lepší dělat něco, než nic. A tak jsou sociální sítě zavalené návody a radami, jak si vlastní roušku vyrobit doma.

Rouška. Všude, kam se podíváš. | Foto: Sociální sítě

Člověk nemusí být úžasná švadlena, aby si provizorní roušku mohl vytvořit. Opravdu existuje nespočet video návodů na roušky ze starého trička či ze šátku a gumiček. A světe div se, Češi do toho šli! Většina z nás si doma provizorní roušku vyrobila, a když někam musí vyjít, bere si ji na obličej. Dokonce se z toho stává sociální hit, kdo nemá selfie s rouškou - jako by nebyl. Ale když to pomůže k osvětě pro to procento lidí, kteří jsou ještě na pochybách, zda roušku nosit, tak proč ne.