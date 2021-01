Oslovili jsme jednotlivce i kolektivy a požádali je o spolupráci a o zaslání videonahrávek, které si musel pořídit každý individuálně podle svých možností. Sešlo se nám celkem 33 písniček a skladeb, které jsme rozdělili do 14 kategorií. Zvlášť probíhala soutěž Porta a zvlášť také soutěž Melodie. Všechny hudební příspěvky hodnotila odborná porota, do které zasedli Zuzana Kantorová, František Kantor, Patrik Mojžíš, Mirek Řeha a Slávek Janoušek.

V letošním roce poprvé se do této pěvecké soutěže zapojili také zpěváci z našeho partnerského města Povážská Bystrice, z čehož jsme měli velkou radost a soutěž tím získala mezinárodní účast. Příprava na vysílání této soutěže byla velmi náročná a také místy krkolomná, všechny překážky se nám nakonec podařilo překonat a v sobotu 5. prosince se soutěž vysílala na YouTube kanále a všichni ji mohli sledovat. Toto vysílání trvalo více než dvě hodiny a mělo velkou sledovanost a přineslo dětem a jejich rodičům spoustu pěkných hudebních zážitků.

Celou soutěž moderovaly Bětka Kastelíková a Kája Vaclachová. Mezi jednotlivými kategoriemi byly také vstupy, např.: krátké video z tábora – Mušketýři, republikové finále Sedmikvítku – výtvarná oblast, loňský ročník Všetulského dostavníku apod.

Na závěr proběhlo také vyhodnocení jednotlivých kategorií a byly oznámeny postupy do celostátního kola Dětské porty a melodie. V nejmladší kategorii zvítězila a postupuje do celostátního kola Magda Kuciánová, v kategorii 10-12 let Vanesa Korenačková, v kategorii 13-16 let Ladislav Pešák, v kategorii Dua-Tria Alžběta a Tereza Doleželovy a Amálie Jurášková, Terezie Doleželová a Tereza Pospíšilová, hudební skupiny Grilmeni a jako zpívající oddíl postupují Kamarádi. Za autorskou tvorbu si postup vyzpívali Daniel a Vojtěch Tesařovi a Lenka Heráková. V Melodii postupují do celostátního kola Tamara Masaryková a Lenka Vaculíková, v další kategorii Jiří Kaďorek a Julie Foltýnová, dále pak Aneta Jakubcová. Ve hře na hudební nástroj postupují Štěpánka Špirková, Eliška Kučerová, Daniel Diatka a Jiří Kaďorek a Ladislav Pešák. Jako hudební skupina postoupila do celostátního finále skupina D!fferent.

Všem postupujícím blahopřejeme a držíme jim palce v celostátním kole. Všem zúčastněným moc děkujeme za účast v letošním ročníku, přejeme jim hodně radosti a pěveckých úspěchů! Těšíme se se všemi na setkání v listopadu 2021 u nás v Holešově, věříme, že tentokrát naživo. Děkuji také všem, kteří se podíleli na přípravě letošního virtuálního ročníku, poděkování si zaslouží moderátorky, porota a také Lukáš Pánek, který vše zajišťoval po technické stránce. Děkujeme také všem rodičům, vedoucím a pedagogům za spolupráci a podporu svých dětí. Děkujeme také našim slovenským přátelům z Povážské Bystrice za letošní účast, která naši soutěž velmi obohatila. Za finanční příspěvek patří poděkování Olomoucko-zlínské krajské radě Pionýra a také MŠMT. Těšíme se na další setkávání s mladými pěveckými talenty. Vždyť dokud se zpívá, ještě se neumřelooo…

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY