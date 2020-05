Napadla mě mýdla a později i soli do koupele. To má přeci rád každý, říkala jsem si. Každý, kdo má doma vanu, si čas od času dopřeje chvilky rozmazlování a relaxu se svou oblíbenou vůní. Soli je možné zakoupit v různých barevných variacích a je možno vytvořit je i na přání.

Stejně tak to mám i s mýdly. Netušila jsem, že mě to až tak chytne. Miluju home made věci a tak jsem se do výroby těchto úžasných voňavých produktů pustila. Začala jsem tvořit mýdla nejrůznějších barev a vůní. Zakoupit lze mýdla ve tvaru srdíček, různých květin, kytar, stromů života nebo zamilovaná mýdla.

Název „Voňavá pomoc onkologii“ vznikl spojením produktů, jejichž vůně se line po celé místnosti a finančního příspěvku 10 Kč z každého prodaného kusu na onkologické pacienty KNTB ve Zlíně.

Dělám to chviličku, ale je to úžasné. Baví mě to. Dělá mi to neskutečnou radost a naplňuje mě to. Je to zábava, která pomáhá a kupujícím dělá radost. Sůl i mýdla lze totiž využít i jako skvělý dárek k svátku, narozeninám, Vánocům, Valentýnu nebo jen tak pro radost. Vždy se najde příležitost na voňavý, elegantní dáreček.

Pokud mají čtenáři zájem, mohou se připojit do facebookové skupiny s názvem „Voňavá pomoc onkologii“ nebo napsat mejlíka na jirina.lysakova@gmail.com a já ráda pošlu fotečky produktů.

Posílám i poštou, ale pro Zlín a blízké okolí je možné osobní předání buď ve Zlíně, nebo v Otrokovicích. Věřím, že tento voňavý mýdlový a solný svět si najde své příznivce a společně budeme stále pomáhat při koupi svých oblíbených produktů.

Zpěvačka Jiřina Lysáková