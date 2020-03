Vlk si vyzkoušel předškoláky v Hulíně

Před pár dny přišli předškoláci z mateřské školy v Hulíně do naší knihovny, kde už na ně čekal vlk z Červené Karkulky, aby si prověřil jejich znalosti a připravenost na blížící se zápis do prvních tříd. Vlk nejprve dětem povykládal, co je na měsíci březnu po knihovnické stránce zajímavé, představil jim nejnovější knihy a dokonce přečetl svoji příhodu, jak se snažil zbavit škytání.

Vlk vyzkoušel předškoláky. | Foto: Erika Koukalová