Virtuální velikonoční jarmark. Funguje formou výdejního okénka

Virtuální jarmark? Že to není možné? Omyl, v Holešově to možné je. Středisko volného času Tymy jeden takový pořádá. Bude se konat do středy 31. března. Funguje formou výdejního okénka, což je v dnešní době již obvyklá forma komunikace se „zákazníky“.

Virtuální velikonoční jarmark. | Foto: SVČ TYMY