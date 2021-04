Na sokolskou jarní výzvu vyrazit k soutokům řek zareagoval fotograf Jiří Baran a nafotil místo, kde se stýká Morava s Bečvou i úchvatná tovačovská jezera z ptačí perspektivy. I vy se můžete zapojit a poslat nám své fotografie i videa.

Zdroj: Jiří Baran

JARNÍ VÝZVA aneb SOKOLSKÉ PRAMENY

Česká obec sokolská u příležitosti Mezinárodního dne vody vyhlašuje jarní výzvu projektu Sokolské prameny. Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením jsme zadání výzvy změnili a vyzýváme vás: Vyrazte k soutokům. Je možné se u nich vyfotit i se sokolskými artefakty.

Zdroj: Jiří Baran

Začíná jaro, čas probouzení přírody a ideální doba k návštěvám pramenů řek. Vyzýváme vás k výletům k soutokům potoků, říček či řek. Sídla byla budována právě u nich a tak by pro nikoho neměl být problém „najít ten svůj soutok“.

Vydejte se k soutoku a také to zdokumentujte, natočte video či pořiďte fotku, ideálně se sokolskou symbolikou a s účastníky. A když přidáte také fotku nějaké zajímavosti v okolí, budeme rádi. Může to být například most, nebo zajímavá socha, brod, přívoz atd.

Vaše fotografie a zážitky z výletů k soutokům nám posílejte v termínu 26. března - 21. června 2021 na e-mail: jzahradnikova@sokol.eu nebo přidávejte rovnou k události na Facebooku. Můžete k fotografiím připojit také pár řádků o tom, odkud fotka je a kdo na ní pózuje, případně popsat zachycenou zajímavost.

Vaše fotografie budou také zveřejňovány v rubrice Čtenář reportér na portále Deník.cz, který je mediálním partnerem České obce sokolské.

Soutoky s největší pravděpodobností najdete ve svém okrese, takže bude možné se zúčastnit i v době omezení pohybu. Od 12. dubna budete moct hledat soutoky i mimo svůj okres. Apelujeme však na Vás – dodržujte aktuální protiepidemická opatření. Jsme přesvědčeni, že i při jejich dodržování jsme schopni naplňovat motto Sokola: Vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě.

Nejvíce se však těšíme na společná setkání u pramenů (až to bude možné). To bude znamenat, že projekt může pokračovat v původním duchu. Hodně zdaru při objevování zajímavých soutoků našich řek a potoků.

Anna Jurčíčková, náčelnice České obce sokolské

Jan Nemrava, garant Jarní výzvy

Petr Svoboda, náčelník České obce sokolské