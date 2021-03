SVČ TYMY Holešov připravilo pro rodinné týmy, popřípadě dvojice, na druhý únorový víkend další venkovní hru, tentokrát pod názvem „Valentýnská putovní hra“.

Valentýnská putovní hra. | Foto: Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY Holešov

V rámci této hry měli za úkol soutěžící získat celkem 9 písmen, která byla ukryta v barevném srdíčku v různých výlohách. Hrací terén byl vymezen na náměstí E. Beneše a ulici Palackého v Holešově po kruhový objezd. Jakmile soutěžící získali a do své startovní karty zapsali devět písmenek, měli další úkol – z těchto písmen složit slovo, které se pro ně stalo vstupenkou do cíle. Tento úkol dal mnohým dětem, ale i dospělákům, zabrat, ale nakonec se přece jen všem podařilo to správné slovíčko – LASKAVOST vyluštit.