V TYMY se otevřela okna do Evropy.

autor externí dnes 12:58

Poslední akcí v letošním školním roce v SVČ TYMY byla akce „Okna do Evropy“. Tuto akci jsme uspořádali ve spolupráci se 6.A z 1.ZŠ Holešov. Děti byly rozděleny do 5 skupin. Každá skupina si vybrala jeden stát EU. O každém z vybraných států se děti snažily získat co nejvíce informací, které pak vzájemně prezentovaly.