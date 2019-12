V úterý 3. prosince SVČ TYMY uspořádalo Prodejní festival deskových her. Po celý den se na této akci vystřídalo několik desítek dětí z mateřské školy a školní družiny, které si přišly zahrát zajímavé stolní hry.

V SVČ TYMY se konal festival deskových her. | Foto: Deník / Martina Valentíková

Rozdělily se do skupinek a pod vedením animátorů si zahrály spoustu zajímavých her, jak u stolu, tak na žíněnkách. Tato akce přitáhla také spoustu rodičů, kteří si mohli hry vyzkoušet a také si mohli nechat odborně poradit od přítomných lektorů deskových her. Den s deskovými hrami v TYMY se velmi vydařil a mnohé rodiče také inspiroval v předvánočních nákupech. Všechny zájemce o deskové hry zveme na naše tradiční Noční deskohraní, které se bude konat 13. – 14. prosince.