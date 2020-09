Toto setkání bylo věnováno hlavně strategické hře Minecraft a hře Jedním slovem. Obě hry děti hrály s velkým nadšením. Největší část deskohraní bylo věnováno přípravě na mistrovství ČR v deskových hrách a to hlavně hře 3iQ. Večer jsme si společně opekli špekáčky venku u táborového ohně a ještě zbyl také čas na sportovní aktivity v tělocvičně.

Na závěr pátečního večera se konalo tradiční povídání u svíčky, které se tentokrát protáhlo, protože každý měl potřebu co nejvíce toho ostatním sdělit. V sobotu jsme si dohráli rozehrané partie a rozjeli jsme se domů s přáním, abychom se opět za měsíc pokud možno ve větším počtu zase setkali. Novinkou letošního roku je Klub deskových her, který se bude konat každý týden v pátek od 16 do 18 hodin v TYMY.

Těšíme se na chvíle strávené společně s deskovými hrami. Příští Noční deskohraní bude 16. – 17. října, tentokrát už od 16 hodin.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY