V Postoupkách u Kroměříže vodili medvěda

Je to už 10 let, co se místnímu sboru dobrovolných hasičů podařilo obnovit tradici ,,Vodění medvěda“. Hned první únorovou sobotu se vydal na cestu Postoupkami masopustní průvod v čele s medvědářem a medvědem, aby společně se ženichem a nevěstou, cikánkou, vodníkem, prasátkem, řezníkem, kominíkem, doktorem a dalšími krásnými maskami rozveselili ulice obce.

V Postoupkách u Kroměříže vodili medvěda | Foto: Dagmar Svárovská

V maskách bylo možné nalézt jak dospělé, tak i děti, dokonce i ty nejmenší. Medvěd roztančil každou hospodyňku, cikánka zase hospodáře. V každém stavení byly pro maškary odměnou výborné masopustní koblížky, jinde řízečky, klobásky, slivovice a jiné dobroty. Občerstvení přišlo při této téměř 10 km dlouhé obchůzce všem vhod. Je potěšující, s jakou vřelostí spoluobčanů je tato tradice přijímána. Touto cestou bych za SDH Postoupky ráda poděkovala všem spoluobčanům za podporu a připravené pohoštění, zúčastněným maskám za ochotu udržovat tuto starou tradici. Autor: Dagmar Svárovská