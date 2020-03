Knihovna Kroměřížska a všechny její pobočky jsou uzavřeny do odvolání stejně jako všechny knihovny v České republice. Knihovna je sice uzavřena pro veřejnost, ale práce je v ní až nad hlavu. Knihovníci využívají tyto volné chvíle k úklidu polic, kontrole knižního fondu, řazení i přebalování. Ale také se nakupují nové knihy, časopisy a další média.

Řadíme, přebalujeme, opravujeme, vyřazujeme, dezinfikujeme, přeřazujeme... | Foto: Knihovna Kroměřížska

Naši čtenáři se mají na co těšit. Koberce v dětském oddělení jsou už vyčištěny, opravuje se vstup do naší učebny v suterénu a chystáme se na velkou změnu v hudebním oddělení - a to volný výběr. Takže práce je tu hodně. A naši čtenáři mohou zatím využít bohatý fond eknih.