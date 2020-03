V Hulíně vyhlásili fotosoutěž Rouška sluší každému. Zapojte se

Městské kulturní centrum Hulín vyhlašuje fotografickou soutěž „Rouška sluší každému.“ Cílem této akce je ukázat okolí, že nosit roušku není žádná ostuda a že jsme v tom všichni společně! Nošení roušek či jiných ochranných pomůcek se stalo součástí každodenního života nás všech. Je to něco nové, něco co tu ještě nebylo, na co nejsme zvyklí. Ale v momentální situaci to má smysl.

Fotosoutěž „ROUŠKA SLUŠÍ KAŽDÉMU“. | Foto: Sociální sítě