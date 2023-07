V neděli 2. července 2023 fotbalový areál Spartak Hulín ožil nevšedním sportem. Spolek Speedypaws Záhlinice zde uspořádal neoficiální agility závody pro psí nadšence. Agility je sport, při kterém jde o nejrychlejší překonání dráhy za určitý čas. Jednotlivé dráhy, které pes s psovodem překonává, se pokaždé liší. Přestože začaly prázdniny a před námi byly státní svátky, závodů se zúčastnilo přes 70 týmů, které soutěžily ve čtyřech kategoriích – štěňata, veteráni, začátečníci a pokročilí.

V Hulíně byly k vidění krásné psí sportovní výkony. | Foto: T. Brázdil, L. Polišenská, M. Manová

Každá kategorie byla rozdělená ještě do tří skupin podle výšky pejska. Každým tým běžel dva různě poskládané parkury, které se následně vyhodnocovaly každý zvlášť. V kategorii štěňátek a veteránů byla trať složena pouze z tunelů s ohledem na věk psích závodníků. Pro začátečníky a pokročilé se zvýšila obtížnost, kdy jeden z běhů obsahoval kromě tunelů i skokové překážky. Počasí závodům přálo, po většinu den bylo pod mrakem, a tak se pejskům i psovodům lépe závodilo.

A co by to bylo za závody bez vítězů? V každém běhu, kategorii i velikosti se vyhodnocovali tři nejlepší týmy, které obdržely ceny od našich sponzorů – Město Hulín, Pivovar Záhlinice, Krmiva Hulín, firma Mira Mar, firma STAZ s.r.o, firma WALMAG, Bioveta a Yoggies. Děkujeme všem závodníkům za skvělou atmosféru, úžasné sportovní výkony a našim sponzorům za krásné odměny.

Spolek Speedypaws Záhlinice provozuje tréninky agility, školku pro štěňátka nebo třeba přípravu na výstavy. Pro bližší informace navštivte stránky ZDE.

Zaslal: kolektiv Spolku Speedypaws Záhlinice