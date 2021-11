Upírská knihovnická lekce. Krev se nesála, ale víte rozdíl mezi upíry a vampýry?

Během týdne nás navštívili žáci šestých tříd ZŠ Hulín. První třída přišla v úterý 19. října a druhá 26. října 2021. Obě třídy jsme chtěli seznámit s chodem knihovny, a jak se v knihovně hledá. A abychom to trochu oživili a jelikož se blížil Halloween, zakomponovali jsme do lekce i knižní sérii o poloupírovi Darrenu Shanovi. Povykládali jsme si, o čem knihy jsou, co je to panoptikum, a jaký je rozdíl mezi upíry a vampýry.

Upírská knihovnická lekce. | Foto: Erika Koukalová