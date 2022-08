Uherské Hradiště žije filmovým festivalem. Město si podmanili i bratři Ebenové

Uherské Hradiště je zase o něco větší, co se týká počtu lidí. A žije naplno! Opět po roce se totiž ve městě sešli milovníci a fandové dobrých filmů, poučných besed, výborných koncertů a dalších kulturních počinů. Tentokrát na 48. ročníku Letní filmové školy, která přitáhla do města mladé filmaře, začínající herce a další inspirativní a kreativní lidi. Atmosféra na jedinečných setkáních je milá, vstřícná a pro diváka nebo posluchače nabíjející. Užít si festival můžete až do 4. srpna.

Filmovka v Hradišti. | Foto: Jarmila Vráblová