Týden židovské gastronomie. V nabídce je také víno

Městské kulturní středisko a zámecká restaurace vás zvou na speciality židovské kuchyně, které se podávají celý tento týden v rámci festivalu židovské kultury. Ochutnáte jídla připravená podle tradičních židovských receptur. Suroviny samozřejmě nejsou a nemohou být košér. V nabídce je také židovské víno. Meny jsou podávána do pátku 24. července vždy od 11 do 14 hodin. Krůtí, hovězí, drůbeží a rybí speciality včetně receptů bez masa jsou v nabídce kuchyně během celého dne až do 20 hodin.

Týden židovské gastronomie. | Foto: Dana Podhajská