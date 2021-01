Tříkrálová sbírka v Hulíně: i přes omezení letos vynesla přes 100 tisíc

Poprvé po dlouhé době nebylo možné spatřit ve městech tři známé postavy s korunami na hlavách a kasičkou, do které vybírají peníze pro ty, co to nejvíce potřebují. Ano, řeč je o třech králích. Bohužel i nový rok 2021 se setkává s přísnými proti epidemiologickými patřeními, jež změnily podobu i tradiční Tříkrálové sbírky, která se přesunula do online prostředí a na konkrétní místa v daném městě či obci.

Tříkrálová sbírka v Hulíně. | Foto: Erika Koukalová