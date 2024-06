Dne 28. května 2024 oslavila ZŠ Zachar třicet let. Slavnost s názvem Motýlí den navštívila spousta rodičů, dětí, bývalých i současných pracovníků a přátel školy.

ZŠ Zachar Kroměříž má nové logo. | Foto: Pavla Škorníková, ZŠ Zachar Kroměříž

Probíhaly tématické dílničky, na pódiu se vystřídali žáci všech tříd s pestrým programem. Během oslavy bylo také odhaleno nové logo s motivačním názvem ZŠ S-MYSL. Tento název vychází z nové vize školy.

Motýl v logu je od jejího vzniku, vychází tedy z tradice a teď vzlétá.

Prvňáčky pasoval na čtenáře zámecký knihovník. Obřad hostil Manský sál

A proč motýl? Dáváme dětem čas dozrát a naučit se přemýšlet, aby až dospějí, mohly létat. Stejně jako motýl, když se rodí z kukly, potřebuje čas na to, aby mu uschla a napnula se jeho křídla.

A proč S-MYSL? Odkazuje na mysl a potřebu vést děti k samostatnému přemýšlení, což se podle nejnovějších neurovědeckých poznatků snažíme dělat. Nikdo z nás neví, co budou naše děti za deset let potřebovat a jaký bude svět kolem nás, a proto je vedení dětí k samostatnému přemýšlení spolu s vyhodnocováním vlastního pokroku to nejcennější, co pro ně jako škola můžeme udělat.

A to nám dává SMYSL.

Autor: Pavla Škorníková

