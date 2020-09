Stejně jako děti a mladiství museli senioři v polovině března přerušit své studium z důvodu rozšíření koronaviru. Přestože jsme doufali, že alespoň v červnu dojde ke slavnostnímu předání vysvědčení, situace to nedovolovala. Nezbylo nám nic jiného, než slavnostní zahájení nového školního roku spojit s předáním tohoto dokumentu. Za zpřísněných hygienických podmínek a roušek na ústech se ve čtvrtek 17. září sešlo v sále MKC Hulín skoro 50 studentů, kteří si touhu po vědění nenechali zkazit nějakým virem.

Akademie 3. věku zahájila po koronavirových prázdninách výuku. | Foto: J. Zakravačová

Z vydezinfikovaných rukou pana starosty Mgr. Romana Hozy převzali loňská vysvědčení, zapsali se do dalšího ročníků. Celé první setkání probíhalo v pozitivní náladě a my budeme doufat, že se i nadále budeme moct scházet a prožijeme další školní rok v co největším klidu a pohodě.