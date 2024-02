Tiskaři Krylovi a Kroměříž

Letos oslavíme 3. března výročí 30. let od úmrtí a následně 12. dubna výročí 80. let od narození kroměřížského rodáka Karla Kryla. Ono to ale nejsou jediná výročí, která se letos Krylových týkají. Připomenout bychom si měli i výročí, která se týkají jejich rodinné firmy.

Provoz v Novém Jičíně. | Foto: Petr Oupor

Psal se rok 1909, kdy se v Novém Jičíně otevřela česká firma dvou přátel. Jejími majiteli byl Karel Nicolaus Kryl, původem z Litovle a Ferdinand Scotti. Původem z Krásna nad Bečvou. Vyučili se oba tiskaři a spolu se střetli roku 1907 v Příboru, v tiskárně Birgus &Reigl. V roce 1908 zkusili poprvé získat tzv. tiskařskou licenci, aby si ve Valašském Meziřičí pořídili vlastní tiskárnu. To se jim ale nepodařilo. Když v Novém Jičíně na jaře 1909 zemřel tiskař František Vyhnánek, zkusili to znovu. Vyjednávali s jeho ženou o prodeji tiskařské licence. Vzali si na zaplacení půjčku 600 rakousko - uherských korun a licenci získali. Tím mohli začít podnikat. Ke dni 1. 8. 1909 pak otevřeli na Mlýnské ulici č. 4 v Novém Jičíně svou tiskárnu pod názvem Kryl & Scotti. Zaměřili se na tisk běžných materiálů (plakáty, letáky, různě sborníky, věstníky a další), ale především na tisk velice kvalitních, českých knih, tzv. Krásných knih, které dnes označujeme Bibliofilie. Rozjezd firmy byl náročný, ale od roku 1911 byla firma v zisku. Velmi záhy začali spolupracovat s různými českými nakladatelstvími a autory, mezi kterými výsostné postavení mělo od roku 1912 nakladatelství Josef Florián ze Staré Říše u Telče a autor křesťanských textů i básní Jakub Deml. Do začátku první světové války v létě 1914 se stala Tiskárna Kryl & Scotti nejvýznamnější tiskárnou takovýchto knih na Moravě, a to jak kvantitou, tak především kvalitou. První světová válka přinesla přerušení fungování firmy a nástup majitelů na válečné fronty, především v Itálii. Ihned po jejím skončení ale přátelé firmu obnovili a na jaře 1919 navázali na předválečnou firemní historii. Velmi záhy se opět dostali mezi nejvýznamnější tiskárny, tentokrát celého Československa. Vydávají u nich své knihy například Otokar Březina, Bohuslav Reynek, Karel Čapek a další. Spolupracují s vydavatelstvími Aventinum, Hyperion, Magnificat, Odeon a další. 1925 přesouvají firmu do nových a větších prostor na ulici Mlýnská 25 v Novém Jičíně. Navyšuje se i počet zaměstnanců. Bohužel, v roce 1929 přišla celosvětová hospodářská krize. Firmu nejvíce ohrožoval bankrot Jakuba Demla, který nemohl platit za své zakázky a podobné problémy Josefa Floriána. Firma se tak záhy dostala do finančních problémů, rok 1933 skončí ve ztrátě 233 tisíc Kč. Kroměříž řeší, kam umístí památník biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna Dne 28. 6. 1935 dostává Ferdinand Scotti z firmy výpověď. Odchází ale bez jakýchkoliv dlužných závazků a s rodinou se stěhuje do Mladé Boleslavi, kde pracuje dál jako tiskař. K právnímu vyrovnání s Karlem Nicolasem Krylem dojde ke dni 20. 5. 1936 a tiskárna v Novém Jičíně následně funguje pod názvem Karel Kryl. V roce 1933 do firmy nastupují dva významní lidé pro její chod. Po svém vyučení nastoupí nejmladší syn majitele, Karel Ferdinand Kryl a také významný československý grafik Oldřich Menhart. Firma navíc pořídí nové stroje, do kterých použije jako písmo Menhartův vynález, který je dodnes i nabídce počítačových písmen Manuscript Antiqua. Rozjezd „nové“ tiskárny je tak velmi kvalitní a rychlý. V roce 1937 je již zcela bez dluhů a v zisku. Bohužel podepsáním tzv. Mnichovské dohody evropskými velmocemi, přišla Československá republika a velkou část svého území – Sudety. Do nich spadal i Nový Jičín, a tak od počátku října 1939 měl již německou správu. Ta nařídila panu Krylovi, aby tiskl pouze německé tisky. Ten to ale odmítl, a tak následovalo k 31. 12. 1939 odebrání tiskařské licence. Firma měla zaniknout. Posledním tiskem, který se ve firmě udělal, byl dárek obou synů Josefa Eduarda a Karla Ferdinanda Krylových otci k 60. narozeninám. Jednalo se o český překlad Štěstí tohoto světa, sonetů Christophe Plantin – Le Bonheur de ce Monde. Díky kontaktům majitele a snaze nastávajícího tchána jeho nejstaršího syna Josefa v Kroměříži, zdejšího radního Aloise Švehly, získala firma pomoc a 28. 1. 1939 také tiskařskou licenci a prostory na uskladnění strojů a materiálu v Kroměříži, která spadala do tzv. Druhé Československé republiky. Firma se tak dostala mimo dosah říšských úřadů a mohla pokračovat v činnosti a dne 7. 2. 1939 je zapsána do Živnostenského rejstříku města Kroměříže. Sice místní tiskaři, především největší, navíc německá tiskárna Viktor Gusek, která měla zakázku na tisk tiskopisů pro československé četnictvo, protestovali a nesouhlasili s udělením licence, ale Tiskárna Karel Kryl započala v půlce února 1939 svou činnost na Milíčově náměstí č. 38 v Kroměříži. Druhou světovou válku Tiskárna Karel Kryl přežila, ačkoliv se v ní konalo nespočet kontrol Gestapa a dalších německých úřadů. V březnu 1940 dostává zakladatel firmy Karel Nikolaus Kryl mozkovou mrtvici a je od té doby upoután na lůžko. Firmu místo něho vedou oba jeho synové. Od léta 1940 se firma přesouvá do nových prostor získaných od největšího stavebníka ve městě, firma Antonín Kočar, na Palackého třídě č. 31 v Kroměříži. V TYMY se konaly hrátky se zvířátky v rámci celostátní akce Den a noc v SVČ V roce 1941 Josef Eduard Kryl ukončuje spolupráci s bratrem Karlem Ferdinandem a odchází z Kroměříže do Mlladé Boleslavi za Ferdinandem Scottim. Dne 21. 6. 1943 navíc druhý zakladatel firmy Karel Nikolaus Kryl umírá a firma přechází na jeho syna Karla Ferdinanda Kryla. Ten už má rodinu, 3. 2.1943 se mu narodila dcera Marie a následně 12. 4. 1944 syn, výše zmíněný básník a zpěvák Karel Jan Kryl. S koncem druhé světové války ale vypuká tichá válka mezi Tiskárnou Karel Kryl a kroměřížskými komunisty, když na podzim vydává pan Kryl materiál nazvaný Svědectví, ve kterém vězni z koncentračních táborů Osvětim a Buchenwald potvrdili kontakty předsedy Městského národního výboru v Kroměříži, komunistického funkcionáře Alexeje Čepičky, se správou koncentračních táborů a „zlehčený“ pobyt v nich. Následovala žaloba a soudní spor s Tiskárnou Karel Kryl, který Čepička prohrál. Firma tak pokračovala dál ve své činnosti až do února 1948 a komunistického převratu. Až tehdy došlo k „pomstě“ komunistických soudruhů formou vyvlastnění firmy a dosazení tzv. nucené správy do Tiskárny Karel Kryl v dubnu 1948. Majitel byl odeslán na tzv. Stavby socialismu. V roce 1951 byla tiskárna, se kterou se počítalo dál v provozu muži z tiskárny Gusek zlikvidována, stroje rozebrány a odvezeny do šrotu. Tiskárna Karel Kryl zanikla. Autor: Petr Oupor