Tesco opět podpoří malé debrujáry

Na začátku všeho stála výzva supermarketu Tesco znějící: „Víte, jak zlepšit místo, ve kterém bydlíte? Zúčastněte se programu Vy rozhodujete, my pomáháme!" Protože debrujáři ze Všetul jsou holky a kluci činu, dali jsme hlavy dohromady a vymysleli projekt, který by přiblížil debrujárské aktivity co nejvíce veřejnosti. O jarních prázdninách nám bylo oznámeno, že již potřetí Nadační fond Tesco podpoří nemalou finanční částkou náš program Zapáleni pro vědu.

Tesco opět podpoří malé debrujáry. | Foto: Barbora Winklerová a SVČ Tymy