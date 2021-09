O letošních prázdninách jsme už podvanácté nabídli zajímavé táborové aktivity, tentokrát na horském hotelu Petr Bezruč přímo v srdci Beskyd. Dne 9. srpna jsme se vydali vstříc prázdninovému dobrodružství. Děti byly rozděleny do různých zájmových skupin - Za sportem do Beskyd, Duhový tábor, Taneční léto s Olgou, S angličtinou kolem světa, Letní pokusohraní, Parkour academy, Mladý animátor a Deskohráči. Každý tábor si v Beskydech žil 5 dnů svým speciálním programem. Jednotlivé tábory pak spojovaly společné večery u táboráku s písničkami a kytarou, ranní rozcvičky, večerní nástupy, táborová olympiáda a karneval.

Táborníci z TYMY zdolali úspěšně a s nadšením Lysou horu. | Foto: Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ TYMY

Děti se naučily spoustu nového – seznámily se s morseovkou, poznávaly přírodniny, atd… Novinkou letošního roku byl pobyt v bazénu, to se dětem ohromně líbilo a bazén si velmi užily. Vzhledem k tomu, že hotel Petr Bezruč leží v ideálním místě, odkud vychází turistické značky na Lysou horu, tak jsme si nemohli ani my tuto túru odpustit. Pro mnohé děti to byla velká výzva, do které ale šly velmi odhodlaně.