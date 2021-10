Dne 10. září se sešlo v TYMY několik desítek táborníků, kteří si připomněli krásné chvíle na našich letošních pobytových táborech v Podhradní Lhotě a v Beskydech - hotel P. Bezruče. Děti si tak opět mohly vybavit zážitky ze dnů plných pestré činnosti, soutěží a her, ale třeba i ranních rozcviček nebo večerů u ohně, zazpívat si, zatancovat a hlavně se zasmát a zavzpomínat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.