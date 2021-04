Do soutěže se přihlásilo celkem 24 malých zpěváků a zpěvaček, ti byli rozděleni do 4 kategorií. Nejmladší účastnicí soutěže byly 2 roky a nejstaršímu 14 let. Soutěž probíhala v sobotu 10. dubna od 18 hodin. Porotě i divákům u obrazovek se představili všichni zpěváci se svými krásnými lidovými písničkami.

Všechny děti byly porotou velmi dobře ohodnoceny a každý účastník získal krásnou keramickou sošku s konipáskem a diplom. Vzhledem k tomu, že se jedná o soutěž, tak každá kategorie měla také své vítěze.

V 1. kategorii do 4 let zvítězila Alenka Greplová a Esterka Gomolová, ve 2. kategorii do 7 let Jan Tomala a Nela Čecháková, v kategorii do 9 let zvítězila Táňa Vlčková a Magdalena Kuciánová a v kategorii do 15 let se na 1. místě umístila Anna Jakubíčková. Všem ještě jednou moc děkujeme a blahopřejeme. Dětem přejeme, aby je láska k lidové písničce provázela celým životem.

A proč soutěž nese název O všetulkého konipáska? Určitě jsme všichni někdy slyšeli rčení – máš hlásek jako konipásek. Proto právě konipásek zvítězil, když jsme hledali ten správný název soutěže. Konipásek - lidově se mu říká třasořitka - je malý druh zpěvného ptáka z čeledi konipasovitých.

Přejeme „všetulskému konipáskovi“, aby se Všetulích a v srdci dětí „zahnízdil“ na dlouhou dobu.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY