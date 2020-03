SVČ TYMY funguje i v nouzovém stavu

SVČ připravilo na měsíc březen spoustu zajímavých akcí, soutěží, vycházek do přírody a výletů. Na základě Nařízení vlády a bezpečnostní rady státu se minulý týden všechny tyto akce zastavily. Stalo se to, co asi nikdo z nás nepředpokládal… Od středy 11. 3. 2020 bylo uzavřeno pro děti také naše SVČ TYMY. Na společné poradě jsme se rozhodli, že chceme zůstat s našimi dětmi i rodiči v kontaktu, proto jsme hned od středy začali využívat sociálních sítí – web, fb, kde každý den dáváme různé novinky, informace, cvičení, tanečky, typy na rukodělné činnosti, vaříme, zpíváme a také učíme děti morseovku.

SVČ TYMY funguje i v nouzovém stavu. | Foto: SVČ TYMY