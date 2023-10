Na Střední škole ‒ Centru odborné přípravy technické v Kroměříži proběhla další beseda Energie – budoucnost lidstva v novém školním roce. Od 1. března roku 2000, kdy se na Gymnáziu Pod Svatou horou v Příbrami konala první, to byla už 8305. beseda osvětového projektu, kterého se dosud zúčastnilo skoro 290 tisíc mladých lidí ve věku 13 až 19 let.

Foto: Tomáš Hejl

S výjimkou prvního týdne covidové uzávěry škol v březnu roku 2020 se besedy konají každý den školního vyučování v celé České republice. Vyučující z více než pěti set základních a středních škol, které se projektu účastní, považují kromě vzdělávacího obsahu, vyváženosti a objektivity informací za jeho hlavní přednost především osobní přístup lektorů a lektorek a jejich schopnost navázat bezprostřední kontakt.

„Některé jiné besedy, a to i draze placené, bývají nudné a děti to dávají najevo, bývá to monolog a žádné dotazy, protože se těší, až bude konec. Nevím, jak to dělají, ale s těmito besedami je to úplně jinak“, řekl o besedách Energie – budoucnost lidstva Jan Dufala, učitel informatiky a fyziky na Obchodní akademie ve Vlašimi.

Také podle Ladislava Kříže, mluvčího elektrárenské společnosti ČEZ, díky jejíž podpoře jsou besedy pro školy bezplatné, je tento způsob komunikace s mladými lidmi důležitý hlavně kvůli inspirativnímu osobnímu kontaktu s lektory a lektorkami, kteří jsou nejen nadšenými a zasvěcenými propagátory techniky a přírodních věd, ale i skutečnými odborníky.

Lektorský tým tvoří lidé z energetické praxe, učitelé z technických vysokých škol a vědečtí pracovníci z výzkumných ústavů. Byli mezi nimi například i profesor František Janouch, světově známý český fyzik, popularizátor vědy a zakladatel Nadace Charty 77. Mezi prvními lektory projektu byl i Bohdan Zronek, tehdejší operátor reaktoru temelínské elektrárny a dnešní člen představenstva společnosti ČEZ, který osobně vedl téměř čtyři stovky besed.

Učitelé zdůrazňují, že při popularizaci technického vzdělávání je velice důležitá také ochota lektorů a lektorek diskutovat a hledat odpovědi na každou otázku. Fyzikářka Jana Pecinová z Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi oceňuje schopnost odpovídat na otázky srozumitelně a s ohledem na věk a znalosti studentů. Tomáš Hejl z agentury Porta Educa, která besedy organizuje, v souvislosti s tím upozorňuje, jak se dotazy mění v závislosti na aktuální době.

„Po Fukušimě byla nejčastější otázka, jestli může vybuchnout Temelín, dnes se studenti spíš ptají, jak velké je riziko havárie jaderné elektrárny v důsledku vojenského konfliktu. Oblíbené je taky téma kdy už konečně budeme mít jadernou fúzi, aktuálně často odpovídáme na otázky týkající se fotovoltaických elektráren a jejich ceny. Občas řešíme i poněkud bizarní otázky typu proč nestřílíme jaderný odpad do vesmíru, nebo jestli by se dala vyrábět elektřina teplem ze spalování mrtvých těl.“

Vzdělávací a osvětové besedy Energie – budoucnost lidstva si školy mohou bezplatně objednat na info@portaeduca.cz.

Autor: Martina Drábková