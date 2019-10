Středisko volného času TYMY se účastnilo Erasmusdays 2019

10. až 12. října se konala celoevropská akce Erasmusdays. Tuto akce vyhlásil Dům zahraniční spolupráce. Během třech dnů se uskutečnila řada aktivit na podporu programu Erasmus+ v rámci celé Evropy. Středisko volného času TYMY je již řadu let zapojeno do programu Erasmus+. Proto jsme se také velmi rádi zapojili do této celoevropské kampaně.

SVČ TYMY organizovalo ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce Erasmusdays. | Foto: archiv SVČ TYMY