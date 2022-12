SŠ - COPT Kroměříž se otevřela veřejnosti. Podívejte se do učeben či dílen

Jak to tam vypadá a co všechno se mládež učí? To se začátkem prosince dozvěděli návštěvníci Centra odborné přípravy technické Kroměříž, škola totiž připravila Den otevřených dveří. Lidé tak měli možnost nahlédnout do dílen či učeben. Snímky nám zaslal Tomáš Klučka, kterému děkujeme.

Centrum odborné přípravy technické Kroměříž. | Foto: Tomáš Klučka