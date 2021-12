Spící peklo s názvem Černobyl. V Hulíně si připomněli jadernou tragédii

Po několika změnách termínu se nám konečně podařilo úspěšně uspořádat přednášku pro veřejnost o jaderné tragédii v Černobylu. Pozvání do naší hulínské knihovny přijal fotograf a novinář Tomáš Kubeš, který místo tragédie několikrát navštívil. Na začátku jsme se seznámili s životem na Ukrajině, jak to tam chodí a co všechno pro návštěvu země a místa nehody potřebujete.

Spící peklo s názvem Černobyl. | Foto: Erika Koukalová