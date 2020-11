Soutěž školních časopisů. Letos se přihlásily jen 4 školy

Informační centrum mládeže při Středisku volného času v letošním roce uspořádalo už čtvrtý ročník soutěže školních časopisů - jedná se o postupovou soutěž vyhlášenou MŠMT. V letošním roce se do soutěže bohužel přihlásily jen čtyři školy – bylo to kvůli situaci, která v průběhu školního roku nastala. Časopisy byly rozděleny do dvou kategorií – v jedné kategorii soutěžily časopisy škol 1. stupně a ve druhé kategorii to byly časopisy úplných základních 9 - letých škol.

Školní časopisy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv