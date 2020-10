Soňa Červená ohromila holešovské publikum. Herečka a operní pěvkyně srší elánem

Soňa Červená je velmi impozantní osobností, která si získala také holešovské publikum. Ve svých pětadevadesáti letech vysekla na podiu úctyhodné představení plné dramatických, humorných a působivých momentů. Tato úžasná dáma s obrovským renomé za bravurního klavírního doprovodu klavíristy Karla Košárka vykouzlila v Holešově opravdu příjemný hudební večer. Herečka a operní pěvkyně srší elánem, energií i životním optimismem. Nepotrpí si na nostalgii, žije okamžikem a dopřává si to, co má ráda. Dobré (avšak bezmasé) jídlo, kvalitní pití a dostatek kultury. Každý den prý vyráží za kulturou, na koncerty, do divadel nebo do kin. Že by právě toto byl ten recept?

Soňa Červená ohromila holešovské publikum. | Foto: Hana Helsnerová