Zajímavosti k jednotlivým lokacím, pohybové úkoly a rozumové aktivity najdete ZDE

Pohybové úkoly

PŘEKONEJ PŘEKÁŽKY VE DVOJICI jako opička Hanička

"Kde to jsme?" ptala se opička Hanička. "Les je tu nějaký hustý. Mám strach, že se ztratíme. Pojďme se držet pevně u sebe."

ÚKOL: Potřebujete s sebou z domu provázky! Zkuste zdolat kus cesty svázaní ve dvojicích. Náročnost terénu a způsob svázání přizpůsobte věku dítěte. Mladší děti (nebo jedno dítě a jednoho z rodičů) svažte k sobě za jednu ruku. U větších dětí můžete dvojici svázat k sobě rukama, i nohama. Takto svázaní můžete přelézat různé větve, nebo zkusit hustý les.

HÁZEJ NA MEDVĚD jako ježeček Marečeke

"Pozór, medvěd! Žene se na nás!" "Nebojte se, to nebyl medvěd. To támhle peláší zajíc".

ÚKOL: Nasbírejte si deset šišek. Určete medvěda – kmen stromu. Ve vzdálenosti 2-3 m si vyznačte čáru, ze které budete házet (klacek, rýha v zemi,..). Každý má 10 ran. Hází se jednoruč horním obloukem. Počítejte, kolikrát jste medvěda trefili.

ORIENTUJ SE POSLEPU jako beruška DANUŠKA

"No jo, jenže jak jsme utíkali před medvědem, tak jsme se v lese ztratili," posteskl si sokolík Pepík. "To nevadí," chlácholila ho beruška Danuška, "cestu zase najdeme."

ÚKOL: Potřebujete z domu delší provázek a šátek! Provázek natáhněte mezi dva stromy (případně přivažte jeden konec ke stromu a druhý konec drží jeden z rodičů). Dítě odveďte do vzdálenosti cca 5 - 10 m od provázku a zavažte mu oči šátkem. Úkolem dítěte je dojít do cíle - k nataženému provázku. Úkol můžete dětem ztížit tak, že je po zavázání očí zatočíte, uděláte s nimi několik kroků různými směry, apod.

VÁLEJ SUDY jako opička Hanička

"A jsme nahoře. To je ale výhled. Tak vysoko jsem snad ještě nebyl," rozplýval se sokolík Pepík. "Taky to byla pořádná fuška," fňukala opička Hanička, "už mě bolí nožičky a dál neudělám ani krok. Víte co? Já se z kopce dolů skutálím."

ÚKOL: Najděte vhodný terén, ideálně travnatá louka mírně z kopce. Dítě by při válení sudů mělo mít propnuté nohy s kotníky u sebe a ruce ve vzpažení. Můžete si zahrát třeba sudovou štafetu. První dítě válí sudy k druhému, druhé ke třetímu, atd.

KLIDOVÉ ÚKOLY

UPRAVTE LIDOVOU PÍSNIČKU

ÚKOL: Jste malí zpěváčci? Zkuste si vymyslet vlastní písničku. Vyberte si svou oblíbenou lidovku a na její melodii složte nový text – co zrovna vidíte a prožíváte. Třeba: „Já mám nohy, bolavý nohy, jsou to nohy mý. Až já vyjdu na kopec, tak si sednu na pařez. Já mám nohy, bolavý nohy, jsou to nohy mý.“

POZOROVATELÉ

ÚKOL: Na kopci nebo na vyhlídce požádejte děti, aby si pozorně prohlédli krajinu a snažili se, co nejvíc zapamatovat. Potom otočíme dítě zády a dáváme mu otázky. Zábavnější bude, když se zapojí celá rodina. Utvořte dva týmy (v každém alespoň jeden dospělý), vždy se v týmu poraďte, na co se soupeřů zeptáte. V otázkách se střídejte. Příklad otázek – Zahýbá cesta za mostem doprava nebo doleva? Na kterém břehu je přivázaná loďka? Je na protějším kopci nějaká stavba?

Česká obec Sokolská